Pandora Box: più di 1000 console sequestrate a Novi Ligure con l'accusa di pirateria

La Pandora Box è una console per retrogaming, composta da una plancia e joystick annessi, pulsanti arcade, tutto per richiamare i fasti dei coin-op. A Novi Ligure, la Guardia di Finanza ne ha sequestrate un migliaio con l’accusa di violazione di diritto d’autore.

In sé sarebbe perfettamente legale come apparecchio, se non fosse che in questi hardware erano stati precaricati migliaia su migliaia di videogiochi di anni ’80 e ’90 rigorosamente piratati, e pertanto coperti dal diritto d’autore – uno su tutti, Super Mario, e sappiamo che Nintendo non l’avrebbe presa affatto bene.

Le console erano in vendita su tutto il territorio nazionale, e sono stati denunciati otto soggetti a piede libero dopo il sequestro, da parte della procura di Alessandria, delle console oggetto dell’articolo e di altre console presenti nel magazzino, che è stato perquisito.

Un colpo alla pirateria, insomma, che vendeva una console con ben 6.000 titoli precaricati per 200 euro.

Fonte: Il Piccolo