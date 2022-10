Nintendo annuncia un nuovo Direct, questa volta sarà tutto per il film di Super Mario!

Nintendo ha annunciato una presentazione speciale del Nintendo Direct incentrata sull'imminente film di Super Mario Bros. della società di produzione Illumination.

La presentazione avrà luogo il 6 ottobre alle 22:05, orario italiano e introdurrà il trailer in anteprima mondiale del film. Nintendo nota anche, ovviamente, che nessuna informazione su eventuali giochi verrà rivelata. Si tratta quindi soltando del film, ma i fan avranno di che gioire.

"Alle 22:05 del 06/10 ci sarà il #NintendoDirect con la presentazione del film di Super Mario Bros. e il trailer in anteprima mondiale del film prossimamente in uscita (non ci saranno informazioni relative a giochi)" recita il tweet.

Alle 22:05 del 06/10 ci sarà il #NintendoDirect con la presentazione del film di Super Mario Bros. e il trailer in anteprima mondiale del film prossimamente in uscita (non ci saranno informazioni relative a giochi).



📽️: https://t.co/HLug1OZLIY pic.twitter.com/b1AHraUGJ8 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) October 4, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Aspettiamoci quindi un trailer che, come ha affermato Chris Pratt qualche tempo fa, lascerà sbalorditi i fan del baffuto idraulico!