Super Mario Bros. la voce di Chris Pratt non piace: 'Doveva essere Charles Martinet' per la doppiatrice Tara Strong

L'uscita del trailer del film di Super Mario la scorsa settimana ha riaperto il dibattito intorno alla controversa decisione di avere Chris Pratt come voce dell'iconico idraulico di Nintendo. Sebbene l'animazione e lo stile di Bowser doppiato da Jack Black abbiano ricevuto numerosi riconoscimenti, la decisione di scegliere l'attore di Guardiani della Galassia per il ruolo di Super Mario non è stata gradita.

Tara Strong, una delle doppiatrici più note per la sua voce nei panni di Harley Quinn in molti progetti di animazione o, recentemente, per aver interpretato Miss Minutes in Loki, si è unita alle voci che affermano che Mario dovrebbe avere la voce dell'attore che lo interpreta nei videogiochi, ovvero Charles Martinet.

Strong ha condiviso una sua fotografia insieme a Charles Martinet e ha ridotto il suo discorso a un conciso "Dovrebbe essere Charles". Inoltre, Tara Strong ha chiesto ai suoi follower di condividere storie e foto che avevano con l'amato attore per "mostrargli il loro amore". Lo stesso Charles Martinet ha risposto al tweet ringraziando di cuore sia i fan che la doppiatrice.

I love you Tara! Thank you so much! Thank you everybody! Your love and kindness mean more than you could ever know, And genuinely touched my heart. My little eyes seem to be leaking today… with tender affection. Thank you…