Super Mario in Unreal Engine con protagonista un Chris Pratt realistico

Non solo film, ora anche protagonista del videogioco: attualmente non sappiamo ancora quando Chris Pratt svelerà la sua voce di Mario nel suo prossimo film, anche se sappiamo che sarà "diverso da qualsiasi cosa abbiamo mai sentito". Tutta questa attesa sta rendendo alcuni fan un po' ansiosi, e uno di loro ha deciso di riversare la propria ansia in qualcosa di produttivo.

Re-Imagined Games ha per l'occasione ricreato Super Mario Bros. in Unreal Engine. Questo non sarebbe particolarmente degno di nota, se non per il fatto che ha usato proprio Chris Pratt come modello per Mario. Ci sono anche modelli realistici per le piante Koopa, Goomba e Piranha.

"Sono un fan di Nintendo da sempre e sono molto entusiasta del film d'animazione di Super Mario di Illumination e Nintendo", scrive Re-Imagined Games nel trailer. "Così, ho deciso di realizzare una sorta di progetto per i fan mentre aspettiamo tutti un trailer. Ma poi ho iniziato a chiedermi come sarebbe se Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black e Keegan-Michael Key, fossero in realtà proprio i personaggi del regno dei funghi fatto in modo realistico. Sembrava un'idea incredibilmente divertente, ed è per questo che sto cercando di realizzare questo gioco". Qui di seguito potete dare no sguardo al trailer.

Re-Imagined Games ha ammesso di avere assolutamente "zero esperienze di sviluppo di giochi", ma è stato in grado di apprendere le basi utilizzando tutorial online. E dobbiamo dire che il risultato è molto promettente.

Fonte: Kotaku