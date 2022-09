'Call of Duty rimarrà su PlayStation': Phil Spencer rassicura i giocatori

Xbox manterrà Call of Duty su PlayStation e altre piattaforme se e quando l'accordo con Activision sarà concluso. Quest'anno Microsoft ha annunciato che acquisirà Activision Blizzard per poco meno di 70 miliardi di dollari, il che significa che Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft e tonnellate di altri importanti franchise e sviluppatori di alto livello diventeranno proprietà first-party di Xbox.

La preoccupazione immediata di alcuni è stata che questo avrebbe significato che Call of Duty si sarebbe unito alle esclusive Xbox. Poco dopo la notizia dell'acquisizione, Phil Spencer di Xbox ha dichiarato che Microsoft rispetterà gli accordi esistenti tra PlayStation e Call of Duty.

Ora, Phil Spencer ha chiarito la questione dell'accordo con Activision. Il dirigente ha parlato di come certi franchise come Call of Duty saranno presenti su Xbox Game Pass in futuro. Tra le altre cose, Spencer ha dichiarato che Xbox si è "impegnata" a rendere disponibili le stesse versioni di Call of Duty su PlayStation nello stesso giorno in cui saranno lanciate sulle piattaforme Xbox.

"Abbiamo sentito dire che questo accordo potrebbe allontanare franchise come Call of Duty da luoghi in cui la gente li gioca attualmente", ha scritto Spencer. "Per questo motivo, come abbiamo già detto, ci impegniamo a rendere disponibile la stessa versione di Call of Duty su PlayStation nello stesso giorno in cui il gioco viene lanciato altrove. Continueremo a consentire alle persone di giocare tra loro su tutte le piattaforme e su tutti i dispositivi. Sappiamo che i giocatori traggono vantaggio da questo approccio perché lo abbiamo fatto con Minecraft, che continua a essere disponibile su più piattaforme e si è espanso a un numero ancora maggiore da quando Mojang si è unita a Microsoft nel 2014. Mentre ci estendiamo su nuovi dispositivi e piattaforme, ci assicureremo di farlo in modo da proteggere la possibilità degli sviluppatori di scegliere come distribuire i loro giochi".

PlayStation aveva precedentemente sollevato dubbi sull'acquisizione di Activision da parte di Xbox, sottolineando la grandezza e l'importanza di Call of Duty come franchise. Il detentore della piattaforma rivale ha dichiarato che l'accordo potrebbe spingere i giocatori a scegliere Xbox proprio perché possiede Call of Duty.

Fonte: Comicbook.