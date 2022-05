PlayStation e Bungie: Sony prevede che l'acquisizione si concluderà entro la fine del 2022

Sony prevede che l'acquisizione di Bungie si concluderà entro la fine del 2022, secondo il recente report finanziario pubblicato dalla compagnia.

Durante le previsioni per l'anno fiscale 2022, il report afferma: "questa previsione si basa sul presupposto che l'acquisizione di Bungie, Inc., attualmente in fase di revisione da parte dell'autorità competente, si concluderà nel terzo trimestre terminante il 31 dicembre 2022."

La revisione in questione è l'indagine della FTC (Federal Trade Commission), che è stata recentemente annunciata. Anche se non sembra essere qualcosa di cui PlayStation dovrebbe preoccuparsi, suggerisce in generale un approccio più aggressivo della FTC verso potenziali problemi antitrust nel settore dei videogiochi.

Soprattutto considerando il numero di grandi acquisizioni che l'industria dei videogiochi ha già avuto quest'anno, anche l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è attualmente in fase di revisione da parte della FTC.

Vale la pena notare, tuttavia, che è molto probabile che sia l'acquisizione di Sony che quella di Microsoft si concluderanno in seguito alle indagini.

Fonte: PSU.