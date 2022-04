PlayStation starebbe per annunciare una 'grossa' acquisizione

PlayStation ha acquisito diversi studi nell'ultimo anno. Il 2021 ha visto l'acquisizione di Housemarque, Bluepoint Games, Firesprite, Nixxes Software e Valkyrie Entertainment.

Inutile dire che PlayStation Studios si è notevolmente ampliato dall'inizio della generazione. Il 31 gennaio 2022, Sony ha annunciato l'acquisizione di Bungie per 3,6 miliardi di dollari. Tuttavia, lo studio ha confermato che continuerà a sviluppare giochi multipiattaforma e non lancerà contenuti esclusivamente per dispositivi PlayStation. Anche i giochi attualmente in fase di sviluppo presso Bungie non saranno esclusivi, il che ha portato alcuni fan a mettere in dubbio la decisione di Sony di pagare una prezzo così alto per l'accordo.

Ora, una nuova voce suggerisce che Sony abbia un'altra grande acquisizione da annunciare.

Queste informazioni provengono da Jeff Grubb di GamesBeat e da Greg Miller di Kinda Funny. In un video caricato sul canale YouTube di Kinda Funny Games, Grubb e Miller confermano di aver sentito parlare di una nuova acquisizione "veramente grande" di Sony da più fonti.

Non hanno condiviso ulteriori dettagli in quanto non sembrano sicuri al 100%. Ogni rumor dovrebbe sempre essere preso con le pinze, ma sia Jeff Grubb che Greg Miller si sono rivelati affidabili in diverse occasioni.

In precedenza, non è trapelato nulla riguardo tutte le altre importanti acquisizioni da parte di Sony o Microsoft e molti fan sono rimasti sbalorditi dagli annunci. Sony ha già confermato che sta cercando di acquisire altri studi e Geoff Keighley ha sentito parlare di altri accordi nelle fasi finali della negoziazione.

Non resta che attendere eventuali annunci di PlayStation.

Fonte: Gamerant.