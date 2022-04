PlayStation verso l'acquisizione di Kojima Productions? Il banner di PlayStation Studios ora ha Death Stranding

I recenti movimenti che stanno avvenendo all'interno di Kojima Productions hanno generato ogni tipo di speculazione perché non si sa quale sarà il destino del prossimo progetto di Hideo Kojima.

Voci in precedenza avevano sottolineato che c'erano possibilità di fare qualcosa esclusivamente con Xbox, ma nulla è stato confermato. Tuttavia, nuovi eventi hanno acceso il clamore per quella che potrebbe essere una relazione definitiva con Sony e PlayStation Studios.

Come vi avevamo riportato, Hideo Kojima ha iniziato il trasferimento di Kojima Productions per collocare lo studio in una nuova sede, un dettaglio che ha subito catturato l'attenzione in quanto i fan sono sempre alla ricerca di presunti indizi lasciati dal creativo. La prima cosa che ha catturato l'attenzione è stato il fatto che il nuovo studio è a Tokyo e che si trova di fronte a molti palazzi Sony.

Ora, un'ulteriore dettaglio scoperto dai fan fa spostare l'ago della bilancia in favore ad una possibile acquisizione da parte del colosso giapponese. Death Stranding è stato incluso recentemente nel banner dei PlayStation Studios, dove appaiono i giochi esclusivi PlayStation.

PlayStation Studios has updated their website banner to include Death Stranding among their first-party titles 👀🔥🔥 #PS5 #PS4 https://t.co/GZ4wdk8cmG pic.twitter.com/fQtaVl0wQa — Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) April 13, 2022

Ci sono però dettagli di cui tenere conto, come il fatto che, pagando alcune licenze e IP, Sony stia solo sfoggiando i suoi giochi, sia nel caso di Death Stranding che di Demon's Souls. Il banner da solo quindi non significa molto.

Per adesso, l'unica cosa certa è che PlayStation vuole ulteriormente ampliare il suo portafoglio di studi, pertanto in futuro arriveranno sicuramente ulteriori dettagli.

Fonte: GamesRadar