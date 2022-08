PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium di settembre si arricchiscono con tanti giochi

Sony ha rivelato la prossima serie di giochi in arrivo nei livelli PlayStation Plus Extra e Premium il 20 settembre, con lo sparatutto in prima persona di Arkane Deathloop tra le nuove aggiunte.

Deathloop si unirà ai livelli Extra e Premium questo mese, offrendo agli abbonati l'opportunità di provare Blackreef di persona. Si uniranno a Deathloop un paio di popolari mondi aperti Ubisoft in Assassin's Creed Origins e Watch Dogs 2, insieme al caro indie Chicory: A Colorful Tale from Finji. L'elenco completo dei titoli in arrivo ai livelli PlayStation Plus Extra e Premium è questo:

Alex Kidd In Miracle World DX

Assassin's Creed Origins

Chicory: A Colorful Tale

Deathloop

Dragon Ball Xenoverse 2

Monster Energy Supercross: The Official Video Game 5

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show

Rayman Legends

Scott Pilgrim VS The World

Spiritfarer: Farewell Edition

Watch Dogs 2

— PlayStation (@PlayStation) August 31, 2022

Gli abbonati Premium vedranno anche una nuova serie di titoli classici sul servizio il 20 settembre, che include l'intera serie Sly Cooper e Siphon Filter 2. L'elenco completo dei titoli classici da aggiungere è il seguente:

Bentley's Hackpack (PS3)

Kingdom of Paradise (PSP)

Sly Cooper: Thieves In Time (PS3)

Syphon Filter 2 (PS1)

The Sly Collection (PS3)

Toy Story 3 (PSP)

Fonte: Eurogamer