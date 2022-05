PlayStation Plus niente giochi first-party PS5 e PS4 al day one perché 'la qualità ne risentirebbe'

Il nuovo servizio in abbonamento PS Plus dell'azienda inizierà a essere lanciato questa estate e includerà una libreria di centinaia di giochi. Tuttavia, a differenza del servizio Xbox Game Pass di Microsoft, non aggiungerà giochi firs-party al day one.

Parlando durante una sessione di domande e risposte dopo i risultati finanziari di Sony questa settimana, il CFO Hiroki Totoki ha dichiarato che se Sony avesse seguito il modello Xbox Game Pass di Microsoft, ciò avrebbe comportato un minor numero di risorse allocate ai titoli first-party e quindi un calo della qualità.

"Per quanto riguarda i titoli AAA su PlayStation 5, se li distribuiamo sul servizio in abbonamento potremmo aver bisogno di ridurre l'investimento necessario per quello. Ciò deteriorerà la qualità del titolo first-party e questa è la nostra preoccupazione", ha detto Totoki.

Non è la prima volta che si sente perlare Sony in questo modo: anche dopo l'annuncio del nuovo servizio in abbonamento PlayStation Plus, Jim Ryan aveva ribadito che non sarebbero stati pubblicati titoli first-party al day one.

Fonte: PushSquare