Pokémon: circa 60 milioni di giochi sono stati distribuiti nell'ultimo anno fiscale

Circa 60 milioni di giochi Pokémon sono stati distribuiti nell'ultimo anno finanziario, secondo i dati trovati tramite il sito Web ufficiale di The Pokémon Company.

Come scoperto dall'account Twitter Serebii, The Pokémon Company ha ora venduto oltre 440 milioni di unità di software relativi ai Pokémon. In precedenza, il sito Web forniva dati fino a fine marzo 2021, citando oltre 380 milioni di unità vendute. L'ipotesi pertanto, è che almeno 60 milioni di unità sono state vendute nel corso dell'esercizio 2022.

Inoltre, il sito afferma che nello stesso periodo sono state prodotte in totale 43,2 miliardi di carte per il GCC Pokémon, segnalando un aumento di 9,1 miliardi rispetto all'anno precedente. Afferma inoltre che i programmi TV animati Pokémon sono andati in onda in un totale di 192 diverse aree del mondo.

Serebii Note: The Pokémon Company have put out new figures on their corporate website.

As of March 2022:

Over 440 million software sold (an increase of 60 million over last year)

Over 43.2 billion cards produced (an increase of 9.2 billion over last year)https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/O95YDUIB9C