Pokémon Scarlatto e Violetto svelano come affrontare gli Allenatori di tutto il mondo con la funzione Stadio Lotta

Sulle pagine del sito ufficiale dei Pokémon sono comparsi i dettagli sul multiplayer competitivo Stadio Lotta di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Oltre alle diverse informazioni, sul canale YouTube ufficiale è stato pubblicato un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, che potete vedere più in basso.

Come potete leggere sul sito ufficiale, "con la funzione Stadio Lotta di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, potrai connetterti a Internet per divertirti ad affrontare Allenatori di tutto il mondo".

"Le Lotte Competitive, già presenti in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, faranno il loro ritorno in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Sarà possibile lottare anche nelle modalità Lotta Amichevole e Gare Online".

"Preparati a delle lotte davvero intense con i nuovi Pokémon che incontrerai nella regione di Paldea!"

Le Lotte Amichevoli

"Sono lotte a cui puoi partecipare senza preoccuparti dei risultati, poiché non vengono registrati. Un aspetto interessante di queste lotte è che non ci sono restrizioni sulle specie di Pokémon che possono prendervi parte".

Le Lotte Competitive

"In queste lotte, potrai mettere alla prova la tua abilità contro Allenatori di Pokémon di tutto il mondo. In base ai risultati che otterrai cambierà il tuo grado, che a sua volta ti collocherà in una determinata classe. Se riesci a raggiungere la classe più alta, ovvero la Classe Master Ball, avrai la possibilità di competere in lotte davvero accanite per diventare l'Allenatore o l'Allenatrice migliore del mondo".

Le Gare Online

"Competizioni in cui gli Allenatori possono lottare contro altri iscritti".

Gare Ufficiali - Gare speciali in cui si lotta secondo svariate regole ben precise puntando a una posizione alta in classifica.

Gare Private - In questo formato di lotta, puoi creare una gara personalizzata o unirti a quelle di altri Allenatori.

Le Squadre a nolo

"Questa funzione ti permette di prendere in prestito delle Squadre Lotta tramite un ID che è stato condiviso online. Puoi anche creare a tua volta una Squadra Lotta e metterla a disposizione di altri giocatori di tutto il mondo!"

Fonte: Pokémon.