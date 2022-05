'Redfall sarà il nostro gioco più ambizioso', parola di Arkane

Oltre alla notizia del rinvio di Starfield al 2023, ieri è arrivata anche quella che ha confermato il rinvio di Redfall.

In un comunicato Bethesda ha detto che i team di Arkane Austin e Bethesda Game Studios hanno incredibili ambizioni per i loro giochi e "vogliamo assicurarci che riceviate le versioni migliori e perfette".

In seguito, Harvey Smith di Arkane ha deciso di commentare il rinvio di Redfall su Twitter.

"Ehi, tutti voi, come avrete visto, abbiamo deciso di rinviare il lancio di Redfall. Il team ha bisogno di più tempo per dare vita al gioco".

"Grazie mille per il vostro continuo supporto. Redfall è il nostro gioco più ambizioso e non vediamo l'ora di mostrarvelo".

Hey, y’all, as you might have seen, we've decided to delay the launch of #Redfall. The team needs more time to bring the game to life. Thank you so much for your continued support. Redfall is our most ambitious game yet, and we can’t wait to show it off, soon. pic.twitter.com/H0y0NlXlJc