Resident Evil Village novità in vista? L'attrice di Lady Dimitrescu è impegnata in sessioni Mo-Cap

Maggie Robertson, l'attrice che ha interpretato l'imponente Lady Dimitrescu in Resident Evil Village, ha postato su Twitter un'immagine che la ritrae in tenuta da motion capture.

Per ora non sappiamo a cosa sta lavorando e Capcom non ha annunciato nulla di nuovo riguardo all'antagonista, che all'inizio del gioco perseguita Ethan Winters tra le trame gotiche del Castello Dimitrescu.

Sappiamo già che Lady D sarà giocabile nel contenuto The Mercenaries che uscirà con l'espansione The Winters, ma Robertson avrà sicuramente già completato il lavoro relativo a questa espansione, che uscirà il mese prossimo.

Resident Evil Village è stato pubblicato nel maggio 2021 per PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Il gioco si svolge alcuni anni dopo Resident Evil 7: Biohazard e vede Winters recarsi in un villaggio remoto alla ricerca della figlia rapita, Rose.

La già citata espansione aggiunge anche una visuale in terza persona per la campagna principale e il nuovo DLC Shadows of Rose. Inoltre, il titolo riceverà anche il supporto per PSVR 2 e sarà giocabile in VR al Tokyo Game Show 2022.

Fonte: PSU.