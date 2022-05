Silent Hill potrebbe essere un'esclusiva PS5 per Jeff Grubb

Pochissimi giorni fa sono circolate su internet alcune immagini di un presunto nuovo gioco di Silent Hill. Ciò che ha fatto aumentare di più i rumor attorno a queste immagini è il fatto che sono state prontamente rimosse a causa di una violazione di copyright. Ora, anche il giornalista Jeff Grubb avrebbe condiviso interessanti dettagli su questo argomento, affermando che il nuovo Silent Hil potrebbe essere un'esclusiva PS5.

Grubb ha risposto a uno dei commenti dei fan relativi al lancio di questo presunto gioco come esclusiva PS5 affermando: "Sì, ci sono grandi possibilità che lo sia". Negli ultimi anni ci sono stati diversi rumor che parlavano del ritorno del franchise e alla fine nessuno di questi è mai diventato realtà.

Sebbene Grubb sia una figura rilevante e credibile nella comunità per aver portato informazioni corrette nell'industria dei giochi, è bene tenere i piedi per terra. Né Sony né Konami o qualsiasi altro sviluppatore hanno recentemente menzionato un progetto con Silent Hill.

Really strong chance of that. Yes.