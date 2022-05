PlayStation Showcase in arrivo? Sony starebbe preparando il suo 'evento E3'

Il mese di giugno si avvicina a grandi passi e per quanto l'E3 di una volta sia ormai un ricordo del passato, l'industria si prepara a un periodo potenzialmente ricco di annunci. Sappiamo già data e orari dell'Xbox & Bethesda Games Showcase (12 giugno alle 19 italiane) ma per quanto riguarda PlayStation?

Per il momento nulla di ufficiale ma il giornalista e insider Jeff Grubb ha alcune informazioni in merito. Si tratta solamente di rumor ora come ora ma è probabile che Sony abbia qualcosa in serbo per aggiornare su progetti già noti o non ancora annunciati. Ecco quanto dichiarato da Grubb nel corso del podcast JB Decides.

"Sto sentendo da diverse persone che Sony avrà uno show nella prima settimana di giugno. Non posso confermarlo ma lo sto sentendo da diverse fonti, però potrebbe trattarsi solo di dicerie".

Tutto molto vago ma un'assenza su tutta la linea da parte di PlayStation sarebbe piuttosto strana. Potrebbe trattarsi di un PlayStation Showcase davvero corposo, di uno State of Play più contenuto e/o di una presenza di qualche tipo all'interno del Summer Game Fest organizzato da Geoff Keighley.

Sicuramente i fan di PlayStation attendono novità su God of War Ragnarok, a partire da una data di uscita precisa dato che per il momento si parla ancora di un generico 2022, ma anche altre sorprese. Magari quel sempre più rumoreggiato e "confermato" da più fonti ritorno di Silent Hill?

Fonte: Reddit