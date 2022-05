Silent Hill e le immagini leak potrebbero essere state confermate da un'attrice

La scorsa settimana sono trapelate alcune immagini che potrebbero essere legate ad un nuovo Silent Hill. L'insider Dusk Golem ha condiviso queste immagini attraverso il suo account Twitter, ma ciò ha portato alla loro rimozione per violazione di copyright. Ciò quindi farebbe pensare che qualcosa di importante dietro le immagini effettivamente c'è.

Ora, ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco dei rumor arriva anche Fadile Waked. L'attrice all'interno del suo account Instagram ha pubblicato alcune storie in cui spiega di ricevere continuamente messaggi dopo che le sue foto sono trapelate ovunque.

Le foto a cui sembra fare riferimento riguardano un personaggio trapelato nelle immagini leak di Silent Hill. Insomma, sembra che l'attrice abbia confermato in qualche modo di essere coinvolta con questo personaggio, probabilmente attraverso motion capture o doppiaggio.

Brazilian/Lebanese actress Fadile Waked (@fadilewaked) essentially confirms recent SH leaks via her Instagram stories via /r/GamingLeaksAndRumours https://t.co/HfTI2NwTx7