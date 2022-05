Silent Hill in un nuovo indizio che suggerisce il coinvolgimento di Kojima Productions

Negli ultimi giorni Silent Hill è tornato a far parlare di sé e, stando alle più recenti indiscrezioni, il prossimo titolo della serie potrebbe essere una grossa esclusiva PS5.

Questo lo ha suggerito il noto giornalista e insider Jeff Grubb e ora, grazie a un nuovo indizio, apprendiamo che probabilmente Kojima Productions è coinvolto nel rumoreggiato progetto.

Nello specifico, Dusk Golem è tornato a parlare della vociferata collaborazione tra lo studio di Hideo Kojima e Konami per il nuovo Silent Hill.

In una delle famose immagini leak pubblicate dall'insider poco tempo fa, e rimosse da Twitter, ne compare una nuova che mostrerebbe uno dei personaggi.

Secondo un utente, questo personaggio sarebbe interpretato da un'attrice che era stata già vista in altre foto pubblicate da Kojima a novembre 2021. Queste erano foto che lo sviluppatore aveva utilizzato per parlare del suo "nuovo progetto".

We are experimenting all the time with the staff within Kojima Productions. pic.twitter.com/MOEn1EZhmx