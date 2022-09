Silent Hill The Short Message sarebbe un gioco gratuito pensato come teaser per il progetto completo

Poco fa, vi abbiamo riportato la notizia che svela la classificazione di Silent Hill The Short Message in Corea.

Ora, dopo quanto emerso, il noto insider Dusk Golem, che ha già parlato in passato della serie Silent Hill, ha deciso di svelare tutto quello che sa su questo Silent Hill The Short Message.

"Bene, visto che sono entusiasta della valutazione di "Silent Hill: The Short Message" in Corea, permettetemi di analizzarlo nel dettaglio", scrive l'insider.

"Innanzitutto, questo è al 100% un videogioco. Il copyright è per "Videogame Content" da lanciare su "console per videogiochi, PC, Arcade o dispositivi mobile". Non è sata menzionata nessuna piattaforma nello specifico.

"E' specificato, ma se qualcuno teme che si tratti di un gioco pachinko o di un film per esempio, innanzitutto il pachinko è illegale in Corea, ma in secondo luogo il rating è al 100% per i contenuti di videogiochi da lanciare su piattaforme di videogiochi".

"In secondo luogo, ha una classificazione per contenuti maturi. Non per bambini".

"La classificazione è stata depositata circa un mese fa, a metà agosto. Le Rating Board coreane hanno spesso fatto trapelare progetti di videogiochi con qualche settimana di anticipo rispetto all'annuncio, il che significa che questo gioco sarà probabilmente annunciato e lanciato nelle prossime settimane".

"Il publisher è UNIANA, il che non sorprende".

"Dato che spesso pubblica i giochi di Konami in Corea, anche eFootball 2023, free-to-play di Konami, è stato incluso in questa serie di valutazioni coreane".

"È molto probabile che si tratti di Project Sakura. Sakura sarebbe stato realizzato come gioco teaser free-to-play. Ha anche un sistema di messaggistica SMS".

(1/6) Alright, so as I'm excited with the "Silent Hill: The Short Message" rating in Korea, let me go over it in detail.



First, this is 100% a video game. The copyright is for "Video Game Content" to be released either on "Video Game Consoles, PC, Arcade or Mobile". No platform pic.twitter.com/qwweiaet4v — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 26, 2022

"Sakura è un nome in codice interno per il progetto, quindi non è mai stato il nome finale. Si tratta comunque di una notizia incredibilmente intrigante, che sembra in linea con le voci secondo cui l'attesa per Silent Hill è quasi finita".

Fonte: Twitter.