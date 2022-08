Sonic Frontiers ha una data di uscita vicinissima a God of War Ragnarok?

La nuova avventura del riccio blu più veloce dei videogiochi ha già una data di uscita. Sonic Frontiers sarà in vendita l' 8 novembre, appena un giorno prima di God of War: Ragnarok, per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.

La data di uscita definitiva per il nuovo platform 3D sviluppato da Sonic Team è stata rivelata in un nuovo trailer promozionale giapponese pubblicato su YouTube. Il video è privato, anche se alcuni utenti sono riusciti a fare uno screenshot che rispecchia la data che abbiamo menzionato. Tuttavia va ricordato anche che un precedente leak indicava invece una data di uscita prevista per il 15 novembre.

Sonic Frontiers farà un'apparizione alla Opening Night Live che si terrà oggi, 23 agosto, a partire dalle 20:00. È probabile che durante la copertura del nuovo titolo di SEGA venga ufficialmente condivisa la data di uscita, oltre a un nuovo gameplay in modo che i fan possano dare uno sguardo approfondito a questa nuova proposta di Sonic Team che promette di rivoluzionare completamente la serie. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

A new Japanese Sonic Frontiers ad includes a November 8 release datehttps://t.co/Y6moP1tQVT pic.twitter.com/suJeGqPmUt — Nibel (@Nibellion) August 23, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Noi di Eurogamer seguiremo la diretta, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutte le novità che verranno condivise riguardo Sonic Frontiers e non solo.