'Sonic Frontiers segna il punto di svolta del franchise per i prossimi 10 anni'

Secondo il boss di Sonic Takashi Iizuka, Sonic Frontiers dovrebbe essere quasi considerato come la "terza generazione" della serie. Inoltre, il titolo dovrebbe essere considerato il "punto di svolta per i prossimi 10 anni".

Iizuka ha condiviso questi commenti in un'intervista dove gli è stato chiesto dei fan di Sonic e se può essere spaventoso mostrare un nuovo gioco. Ciò lo ha portato a sottolineare come la prima generazione di Sonic fosse classica con il suo gameplay a scorrimento laterale, seguito da un gameplay moderno a partire da Sonic Adventure. SEGA ora sta pensando al futuro a lungo termine del franchise, ed è qui che entra in gioco Sonic Frontiers.

“Sono sempre interessato a come reagiscono i fan alle cose che annunciamo, alle cose che mostriamo loro. Sono, come dici tu, un gruppo molto appassionato. Quando guardiamo ai giochi precedenti, la prima generazione era a scorrimento laterale, quel classico gameplay di Sonic. La seconda generazione era il gameplay più moderno, da Sonic Adventure in poi. Quello che stiamo facendo ora è fare il passo successivo. Questa è quasi la terza generazione. Sappiamo che stiamo mostrando ai fan qualcosa di nuovo che forse non ha ancora senso per loro. Ma volevamo davvero pensare al futuro di Sonic nei prossimi 10 anni. Che tipo di gameplay abbiamo bisogno per iniziare a costruire per mantenere le persone eccitate per il futuro? Sonic Frontiers segna il futuro della serie per i prossimi 10 anni. Speriamo che i fan credano in noi e che apprezzino ciò che stiamo mostrando loro".

Sempre durante l'intervista è stato confermato che Sonic Frontiers, in uscita alla fine di quest'anno, richiederà dalle 20 alle 30 ore per essere completato.

Fonte: Nintendo Life