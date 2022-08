Sony presenta PlayStation Tournaments: Evo Lounge un nuovo evento per i picchiaduro, ecco quando

Evo, il più grande torneo annuale di giochi di combattimento al mondo, ha annunciato l'Evo Lounge. Si tratta di uno spettacolo dal vivo dedicato che si svolgerà insieme all'evento dal 5 al 6 agosto che presenterà nuovi reveal di giochi e DLC, oltre a momenti salienti curati del torneo stesso.

Secondo un post ufficiale del blog PlayStation, lo spettacolo dal vivo "conterrà una copertura dello spettacolo curata di prima qualità, aggiornamenti, interviste con i giocatori e contenuti entusiasmanti oltre a reveal di sviluppatori ed editori". Sappiamo che Warner Bros, Arc System Works, Capcom saranno presenti assieme a SNK e Bandai Namco.

Cosa verrà effettivamente mostrato? Anche se non lo sappiamo con certezza, gli eventi recenti e l'attuale panorama dei picchiaduro possono aiutarci a fare alcune ipotesi plausibili. Il più ovvio è un reveal di Street Fighter 6, che è stato annunciato all'inizio di quest'anno durante uno showcase PlayStation. Con solo cinque membri del cast rivelati, è probabile che almeno un nuovo personaggio verrà mostrato nello show.

Let the games begin with PlayStation Tournaments: Evo Lounge live show, featuring the biggest fights, player interviews, developer guests, and more. Runs August 5 & 6.



