Sony comprerà Square Enix? Ci sono sempre più voci a sostenere la teoria sull'acquisizione

Se non si fermano le acquisizioni, è anche vero che non si fermano nemmeno i rumor su di esse: dopo che Jeff Grubb menzionava prima in modo sibillino e poi molto direttamente su Twitter che la rumoreggiata nuova acquisizione da parte di Sony (quella “più grande di Kojima Productions”, ndr) sarà Square Enix, c'è un'altra voce a sostenere la teoria.

Si tratta di Greg Miller, uno degli host del podcast “PS I Love You XOXO”, il cui video potete visionare in calce alla notizia: ad 1:15:56 sentirete Miller dire “Se n’è parlato un po’ più apertamente quando è cominciato [a dilagare], ma quando parlavo dei rumor che ho sentito, quello su quest’acquisizione era uno di quelli che ho sentito: ho sentito diverse fonti che Playstation avrebbe acquisito Square”.

Miller starebbe comprovando, facendo le veci di molteplici fonti tra l'altro, quanto sostenuto da Jeff Grubb, il quale, seppur non sempre preciso al millimetro come un Jason Schreier, ha già dimostrato molte volte in passato di averci preso e di avere fonti affidabili.

OK. I've said this a thousand times, but there's always someone who is hearing it for the first time: We never really hear enough to report on acquisitions with any certainty. Sony acquiring Square was the big rumor. But I CANNOT confirm that. And I continue to not know. pic.twitter.com/5ZKJruszCE