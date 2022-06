Street Figher 6 ed i suoi combattimenti in un lungo video gameplay

Nel 2023 saranno in commercio una serie di titoli intriganti, ma per gli appassionati dei giochi picchiaduro Street Fighter 6 sarà uno dei momenti più importanti e un evento che merita una menzione speciale. Ad ogni video pubblicato da Capcom possiamo vedere come il gioco prometta grande divertimento: ora possiamo dare uno sguardo più da vicino al combattimento, grazie ad un video gameplay della durata di 21 minuti.

Le lotte in Street Fighter 6 sono progettate per offrire la massima creatività possibile durante le combo. Nei combattimenti utilizzeremo meccaniche nuove e di ritorno che ci permetteranno di gestire l'indicatore di potenza, utilizzare cinque diverse tecniche per potenziare l'attacco o la difesa e molto altro.

Il picchiaduro fornirà controlli moderni per i nuovi giocatori, ma anche un layout di gioco classico per i fan fedeli ed esperti del genere. Questo video come detto si incentra su diversi combattimenti, i cui personaggi principali sono Ryu, Jamie, Chun-Li e Luke. Senza indugi vi lasciamo alla sua visione.

Street Fighter 6 non ha ancora una data di uscita, ma arriverà nel 2023 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.