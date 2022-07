Street Fighter 6 rivela i costumi classici di Ryu, Chun-Li e Guile

Street Fighter 6 sarà un'importante scossa per l'amata e longeva serie di Capcom, e se da un lato questo comporterà, ovviamente, alcuni grandi cambiamenti e aggiunte, dall'altro contribuirà anche a cambiamenti più piccoli.

I personaggi già noti e di ritorno, per esempio, avranno un aspetto nuovo e rinnovato. E anche se siete più puristi e preferite giocare con i personaggi che hanno lo stesso aspetto di prima, sappiate che anche questa sarà un'opzione. Almeno per alcuni personaggi.

Capcom ha recentemente confermato ufficialmente che Street Fighter 6 includerà i costumi classici per almeno tre amati personaggi della serie: Ryu, Chun-Li e Guile. L'azienda ha anche condiviso delle immagini di tutti e tre i personaggi nei loro iconici look classici, il che, ovviamente, significa che Ryu non ha il suo aspetto tormentato e la sua barba folta.

Street Fighter 6 sarà lanciato nel 2023 su PS5, Xbox Series X/S, PS4 e PC.

Fonte: Gamingbolt.