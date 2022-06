Street Fighter 6, la modalità World Tour offrirà più aree aperte oltre a Metro City

Durante un'intervista ad IGN Japan, il producer di Street Fighter 6 Shuhei Matsumoto ha suggerito che Metro City, l'area del mondo aperto mostrata nel filmato di gioco, sarà solo una delle diverse aree che sarà possibile esplorare.

Alla domanda se le strade piene di graffiti di Metro City dovessero essere una rappresentazione dell'America, Matsumoto ha risposto: “Non penso che la street culture sia abbinata ad alcuni paesi reali, quindi non penso che sia così. La prima tappa del tour mondiale è a Metro City, quindi forse è la città che ha dato quest'impressione".

IGN Japan ha chiesto in seguito a Matsumoto cosa intendesse per 'prima tappa'. Il producer ha in seguito risposto: "Beh, è il WORLD Tour. Non posso ancora dirlo con certezza, ma spero che non vedrete l'ora di saperne di più. Sto lavorando a qualcosa che vi permetterà di viaggiare per il mondo e provare come ci si sente ad essere forti". Ciò lascerebbe intendere quindi che oltre a Metro Citu ci saranno altre zone.

Ad ogni modo ne sapremo di più durante l'evento Capcom che si terrà proprio questa sera.

Fonte: Wccftech