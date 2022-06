Street Fighter 6 nel primissimo video gameplay apre il Summer Game Fest!

Il Summer Game Fest ha inizio ed il primo gioco che è stato mostrato è Street Fighter 6: in particolare in questa occasione abbiamo potuto dare uno sguardo al gameplay.

In questo caso vediamo Guile in azione: Guile ritorna in Street Fighter 6. È tornato a casa per diventare un padre di famiglia, ma ora attende una nuova missione. La mossa di Guile in Street Fighter 6 combina le sue mosse distintive con nuove aggiunte. Sarà un personaggio che mantiene la sua capacità di tenere gli avversari a distanza. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video gameplay.

Il Summer Game Fest è appena iniziato, rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise!

Vi ricordiamo che Street Fighter 6 sarà disponibile nel 2023 su PC e console.