The Art of God of War Ragnarok ha una data di uscita

Il 2022 promette di essere un anno importante per i fan di God of War. God of War Ragnarok è stato confermato per il 9 novembre 2022 e ora il gioco sarà accompagnato da un artbook con copertina rigida intitolato The Art of God of War Ragnarok.

Potete dare un'occhiata alla copertina dell'artbook più in basso.

Come i precedenti artbook di Dark Horse, The Art of God of War Ragnarok contiene diverse centinaia di pagine di concept art, commenti degli sviluppatori e altro materiale dietro le quinte del gioco.

Dark Horse pubblicherà anche una versione Deluxe Edition. L'edizione contiene un'esclusiva custodia in finta pelle e un portfolio artistico contenente due stampe litografiche di Kratos e Atreus.

La versione standard di The Art of God of War Ragnarok ha un prezzo di 49,99 dollari, mentre la Deluxe Edition costerà 129,99 dollari. Entrambe le versioni usciranno nelle librerie il 29 novembre e nelle fumetterie il 30 novembre. È possibile preordinare The Art of God of War Ragnarok già da ora.

I precedenti artbook di Dark Horse includono The Art of Horizon: Forbidden West, The Art of Halo Infinite, The Art of Deathloop e The Art of He-Man and the Masters of the Universe.

Fonte: IGN.