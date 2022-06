The Callisto Protocol avrà doppiaggio e sottotitoli in italiano

Buone notizie per The Callisto Protocol: il gioco sviluppato da Striking Distance Studios attraverso la sua pagina Steam indica la lingua italiana come doppiaggio vocale e sottotitoli. Una buona notizia dato che di solito diversi titoli hanno spesso solo i sottotitoli italiani ma nulla per quanto riguarda il doppiaggio vocale.

In questo gioco horror narrativo in terza persona, ambientato 300 anni nel futuro, il giocatore veste i panni di Jacob Lee: uno sfortunato prigioniero rinchiuso nella prigione di Black Iron, carcere di massima sicurezza situato su Callisto, la luna morta di Giove. Quando gli altri detenuti iniziano a trasformarsi in creature da incubo, la prigione piomba nel caos.

Per sopravvivere, Jacob dovrà farsi strada con la forza verso la libertà e scoprire gli oscuri e inquietanti segreti sepolti sotto la superficie di Callisto. Usando una combinazione unica di combattimento in mischia e a distanza, Jacob dovrà adattare costantemente le sue tattiche per affrontare creature mostruose in continua evoluzione, e trovare quante più nuove armi, oggetti e abilità possibili per avere la meglio sulla crescente minaccia posta dagli orrori della luna morta di Giove.

The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Steam