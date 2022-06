The Callisto Protocol ha un 'Gore System' che ha richiesto 'un paio di anni' per essere sviluppato

I fan del genere survival horror non ne hanno mai abbastanza dell'elemento "gore" e, fortunatamente, sembra che il prossimo gioco horror sci-fi ispirato a Dead Space, The Callisto Protocol, sia ben fornito in questo campo. Tutto il gameplay che abbiamo visto negli ultimi giorni ci ha fornito un'idea concreta di quanto il gioco sarà brutale e cruento e, come ci si poteva aspettare, questo è stato un punto focale per il team di sviluppo di Striking Distance Studios.

Parlando di recente con IGN, il director e capo dello studio Glen Schofield ha rivelato che un team di Striking Distance ha lavorato per un paio d'anni al cosiddetto "Gore System" di The Callisto Protocol, aggiungendovi dinamismo e variazioni per garantire un'ampia varietà nel modo in cui i corpi dei nemici verranno fatti a pezzi e nel modo in cui ciò avverrà.

"Abbiamo trascorso un paio d'anni su quello che chiamiamo il Gore System", ha detto Schofield. "Ingegneri di rendering, un paio di artisti, hanno passato il tempo a fare a pezzi ogni singolo nemico. Non si vede mai due volte lo stesso tizio fatto a pezzi. Anche questo fa parte del gioco. Vogliamo che ogni giocatore abbia un'esperienza horror diversa".

Considerato il sistema di smembramento che Schofield e il suo team di Visceral Games, ora chiuso, hanno utilizzato per il primo Dead Space, non sorprende che stiano adottando un approccio simile per The Callisto Protocol. Naturalmente, negli ultimi anni gli standard di "crudeltà" sono saliti alle stelle per quanto riguarda i giochi survival horror, grazie soprattutto al remake di Resident Evil 2 del 2019, quindi speriamo di poter vedere qualcosa di simile (o superiore).

The Callisto Protocol uscirà il 2 dicembre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Fonte: Gamingbolt.