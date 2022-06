The Callisto Protocol più survival horror che action secondo gli sviluppatori

Il genere horror ha visto molti giochi inquietanti in questi anni, ma alcuni sono passati ad un genere più action. Il caso sembra essere diverso per The Callisto Protocol, che sarà improntato più al survival horror, secondo i suoi sviluppatori.

Il director Ben Walker ha assicurato che The Callisto Protocol si concentrerà molto di più sull'horror e sulla sopravvivenza nel suo tono e nel gameplay. Questo è qualcosa che i suoi creatori hanno già confermato in precedenza, ma che vogliono ribadire ancora una volta.

Parlando del combattimento, Walker spiega che hanno posto la stessa enfasi sul combattimento ravvicinato che a distanza. Pertanto, conservare le munizioni e sapere come combinare entrambe le parti della lotta sarà altrettanto cruciale. "Siamo decisamente inclini al genere survival", ha detto Walker. "Il tono generale del nostro match è una specie di lotta per sopravvivere. E poiché metà del combattimento è corpo a corpo, ciò significa che dovrete scegliere saggiamente le vostre mosse. Alla fine, ci sono combo corpo a corpo che respingono il nemico e danno la possibilità di agganciare velocemente, mirare bene e mettere a segno un tiro pulito".

Con il procedere dell'intervista, Walker discute anche del ritmo e del tono dell'orrore. Lui stesso spiega che sono quegli elementi che personalmente lo eccitano di più del gioco. "Ritmo e terrore" afferma Walker. "Sapendo che c'è qualcosa là fuori, si è spaventati e non si sa cosa verrà fuori. Ed è una specie di atmosfera che unisce tutto. Sai, senti un rumore e pensi: sta arrivando per me? Quando? È un po' una situazione in cui non sai cosa succederà ed è ottimo per attirare le persone".

The Callisto Protocol arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4, Xbox One e PC il 2 dicembre.

Fonte: GamingBolt