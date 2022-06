The Last of Us di HBO, nuova immagine ufficiale di Joel ed Ellie condivisa durante il Summer Game Fest

Dopo diverso tempo senza dettagli ufficiali della serie TV, ora i fan possono dare uno sguardo ad una nuova immagine di The Last of Us. Come sappiamo, la serie HBO è basata sull'omonimo videogioco di Naughty Dog ambientato in un'America post-apocalittica invasa da un ceppo mortale di funghi che mutano gli umani in creature violente conosciute come Clicker. The Last of Us è incentrato sulla figura di Joel mentre accompagna l'adolescente Ellie attraverso gli Stati Uniti nella speranza di trovare una cura per il mondo.

Pedro Pascal guida il cast di The Last of Us nei panni di Joel insieme a Bella Ramsey nei panni di Ellie, Gabriel Luna nei panni del fratello di Joel Tommy, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Nico Parker, Anna Torv, Murray Bartlett, Nick Offerman e Storm Reid. Neil Druckmann, creatore e regista del gioco, sta co-creando e scrivendo l'adattamento della serie in dieci episodi insieme allo sceneggiatore di Chernobyl Craig Mazin. Con la produzione di The Last of Us che si avvicina alla fine, quelli dietro lo spettacolo stanno portando notizie entusiasmanti per i fan del gioco.

La novità è che anche Troy Baker e Ashley Johnson, che interpretano Joel ed Ellie nei giochi di Naughty Dog, sono saliti sul palco durante il Summer Game Fest insieme a Neil Druckmann. Qui, il duo ha rivelato che, sebbene non possano dire quali personaggi interpreteranno, sono molto entusiasti di far parte dello show.

Stoked to share this preview of @PedroPascal1 and @BellaRamsey as the live action Joel and Ellie 📺



It's been an honor to collaborate with @clmazin on #TheLastofUs coming soon to @HBO @hbomax . @PlayStation pic.twitter.com/rkfWIELNt3 — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 9, 2022

La serie TV di The Last of Us non ha ancora una data di uscita, ma la produzione sta per finire. Bisogna attendere notizie ufficiali da parte di Naughty Dog e Sony.