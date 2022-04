The Last of Us: Pedro Pascal trova impressionante il gioco ma ha paura di 'imitare troppo' il Joel videoludico

I progetti di PlayStation Productions sono ancora in corso, con il film Uncharted come il più grande esponente e la promettente serie di The Last of Us all'orizzonte.

Per quanto riguarda la serie TV, nei ruoli principali di Ellie e Joel abbiamo Bella Ramsey e Pedro Pascal ed è stato quest'ultimo a parlare della produzione in una recente intervsita. L'attore non può rivelare troppo, ma ha fatto un confronto con l'altra sua serie stellare, The Mandalorian, e chiarisce che il prodotto sarà all'altezza delle aspettative.

Pascal ha inoltre provato a giocare al gioco di The Last of Us. Tentato è la parola corretta, poiché non è riuscito a finirlo per mancanza di abilità, come lui stesso ammette: "È così triste perché non ho alcuna abilità. Ci ho provato. E poi sono passati solo pochi minuti prima che dovessi darlo a mio nipote. Ci vuole davvero un tipo specifico di abilità che io non ho".

"Ho trovato Joel così impressionante, ho trovato l'intera cosa un'esperienza visivamente sbalorditiva. E poi mi sono preoccupato di non imitare troppo il personaggio, cosa che penso potrebbe essere giusta in alcune circostanze, e poi sbagliata in altre" spiega Pascal.

