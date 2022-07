The Last of Us Part 1 per uno sviluppatore 'non c'è confronto' tra le versioni PS5 e PS3

Uno sviluppatore di Naughty Dog ha affermato che "non c'è paragone" tra il gameplay del remake di The Last of Us: Part I su PS5 rispetto all'originale per PS3. Il Senior Environment Texture Artist Jonathon Benainous ha dichiarato che "avendo giocato a entrambi, non c'è paragone tra PS3 e PS5" in risposta a un fan che chiedeva se il gameplay del remake sarà simile a quello di The Last of Us: Part II.

Benainous sottolinea che le critiche rivolte alla mancanza di evoluzione del gameplay provengono da fan che non hanno "effettivamente messo mano al controller", suggerendo che la nuova versione per PS5 è molto diversa quando la si confronta con il titolo del 2013. Inoltre, spiega che l'aggiunta della possibilità di sdraiarsi su The Last of Us: Part I avrebbe essenzialmente interrotto il flusso del combattimento, dato che gli ambienti non erano costruiti intorno a tale meccanica.

In un tweet separato, l'artista afferma che il gameplay trapelato non rispecchiava la versione finale del remake dal punto di vista grafico.

People complain about gameplay by watching a video but nobody actually had their hand on the controller. Having played both, there is no comparison between PS3 & PS5.

And the prone, would have simply broken the gameplay and the combat space as it wasn't built this way originally. — Jonathan BENAINOUS (@JonathanBenaino) July 23, 2022

Il post è l'ennesimo di una serie di tweet di dipendenti attuali ed ex di ND che hanno lavorato al remake, con l'animatore Robert Morrison - che ora lavora presso Sony Bend - che si oppone alle affermazioni secondo cui The Last of Us: Part I è un "furto di denaro". In risposta, ha dichiarato: "in realtà è il progetto più meticolosamente costruito e realizzato che abbia mai visto o di cui abbia fatto parte in tutta la mia carriera. Ha il più alto livello di cura e attenzione ai dettagli possibile".

Fonte: Pushsquare.