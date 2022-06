The Last of Us Part I occuperà quasi il doppio dello spazio rispetto al remaster

Le dimensioni del file di The Last of Us Part 1 sono state rivelate e il gioco sembra avere un download piuttosto corposo rispetto al remaster.

Naughty Dog sta lavorando all'imminente remake di The Last of Us Part 1. Dato che si tratta di una revisione completa, molti si aspettavano un aumento sostanziale delle dimensioni dei file. È stato così anche per The Last of Us Part 2, che al lancio aveva raggiunto i 72,95 GB.

È emerso che The Last of Us Part 1 ha dimensioni quasi simili, anche se non ha la stessa portata del sequel. Possiamo confermare che la dimensione del file del gioco è di almeno 79 GB. Questa è la dimensione minima del file che è stata indicata per il gioco. Ciò significa che, a meno di patch al day one, la dimensione del file di The Last of Us Part 1 sarà inferiore a 80 GB.

Vedendo la dimensione del file del remaster senza aggiornamenti, la dimensione è di circa 40,55 GB. È possibile che gli aggiornamenti successivi al lancio del gioco, tra cui quello che ha aggiunto il supporto per un frame rate più elevato, abbiano aumentato le dimensioni del file.

Purtroppo non ci sarà multiplayer in questo gioco, quindi se speravate di dedicare un po' di tempo a Factions, non sarà così. Naughty Dog sta lavorando a una versione più grande del multiplayer di Factions, il cui lancio è previsto per il 2023.

Quando installerete il gioco, dovrete assicurarvi di avere a disposizione almeno 80 GB di spazio su disco. Il remake di TLOU sarà disponibile il 2 settembre su PS5. La versione PC sarà lanciata più avanti.

Fonte: Twistedvoxel.