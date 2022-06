The Last of Us Parte I, la Firefly Edition da 100 dollari è già sold-out

L'edizione più costosa del remake di The Last of Us è già andata sold-out negli Stati Uniti. Come sappiamo nella giornata di ieri Naughty Dog ha annunciato ufficialmente il tanto atteso remake, che si chiama The Last of Us Parte I, per PS5 e PC.

Il team ha anche rivelato tre edizioni della versione PS5, che uscirà il 2 settembre 2022, oltre a bonus per il preordine. The Last of Us Parte I include il gioco base e la storia prequel Left Behind, originariamente rilasciato come DLC. Poi abbiamo la Digital Deluxe che contiene una serie di bonus.

Tuttavia, la versione più costosa e disponibile per il pre ordine su PlayStation Direct si chiama Firefly Edition che include gli stessi contenuti della Digital Deluxe Edition più una custodia SteelBook in edizione limitata e i fumetti di The Last of Us: American Dreams n. 1 – n. 4 con una nuova copertina. Questa versione, come abbiamo detto, costa 100 dollari ed attualmente è andata sold-out.

Per adesso questa edizione è disponibile solo in USA e non sappiamo se in futuro potrà essere acquistata anche negli altri paesi. Ad ogni modo l'annuncio del remake di The Last of Us è stato accolto con calore dai fan.

Fonte: PSU