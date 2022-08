The Last of Us Parte 1 'rischio spoiler': spuntano alcuni video gameplay che potrebbero anticipare la storia

Il remake del primo The Last of Us per PlayStation 5 si avvicina a grandi passi ma, tutti coloro che ancora non hanno giocato alla prima parte del titolo di Naughty Dog, dovrebbero fare attenzione al "rischio spoiler".

Già, perché su YouTube sono comparsi diversi video gameplay che potrebbero anticipare grosse porzioni della storia.

Qualcosa di molto simile era accaduto già con The Last of Us Parte 2, quando diversi video avevano anticipato alcune parti fondamentali della storia.

Oltre a questo, in precedenza il remake di TLOU è stato già vittima dei leak quando è comparso in anticipo il primo trailer e quando alcuni filmati hanno scatenato forti polemiche per quanto riguarda le differenze con l'edizione remaster lanciata su PS4.

Stando a quanto emerso, sembra che i video trapelati del remake provengano da copie di un day one "rotto".

The leaks continue to flood in.



There is now a 58 minute video recording of The Last Of Us Part 1 gameplay up on Youtube. pic.twitter.com/rk12tZPTxO — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) August 28, 2022

Insomma, come accaduto per TLOU2, consigliamo a tutti i giocatori che non hanno giocato la prima parte di fare molta attenzione ai social network per non avere anticipazioni sulla storia.

The Last of Us Parte 1 arriverà su PS5 il prossimo 2 settembre. La versione PC sarà lanciata più avanti.

