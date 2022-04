The Last of Us e la difficile relazione con i videogiochi di Pedro Pascal: la confessione di Bella Ramsey

Qualche giorno fa in un'intervista, Pedro Pascal che impersona Joel nella serie TV di The Last of Us ha dichiarato di aver giocato al titolo di Naughty Dog ma senza successo. Ora arriva Bella Ramsey a rincarare la dose.

L'attrice ha usato i suoi social media per rispondere a un fan, che le ha chiesto di aiutare Pascal a finire il gioco. A questa richiesta Ramsey ha dichiarato: “Volevo, ma lui non ha alcuna abilità nei videogiochi". Anche se Pascal è un attore incredibile e non abbiamo dubbi che farà un ottimo lavoro nei panni di Joel, è chiaro che la star di The Mandalorian non ha alcun interesse per i giochi.

Pascal ha tuttavia dichiarato di aver guardato suo nipote giocare a The Last of Us e di essere stato piacevolmente colpito dal Joel videoludico trovandolo davvero 'impressionante'.

🤷 I would but he has no gaming skillz — Bella Ramsey (@BellaRamsey) April 28, 2022

Attualmente la serie TV targata HBO di The Last of Us è in via di produzione, ma per adesso non c'è ancora una data della sua messa in onda.

Fonte: Dualshockers