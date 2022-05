PlayStation e il futuro di Naughty Dog: Hermen Hulst visita lo studio e accende l'hype dei fan

Le voci sui prossimi oggetti che arriveranno nell'universo di The Last of Us non si fermano. Questa settimana, Jeff Grubb ha annunciato la prevista premiere di The Last of Us Remake, ma tra le ultime notizie certe, la visita di Hulst a Naughty Dog sta gettando benzina sul fuoco e alimentando le aspettative.

Il boss di PlayStation ha infatti pubblicato una foto che ha risvegliato i fan di PlayStation. Attraverso il suo account Twitter scrive: "Finalmente, ho avuto la possibilità di trascorrere del tempo con Evan Wells Neil Druckmann e il team di Naughty Dog incredibilmente talentuoso. Non posso essere più entusiasta di ciò che questo gruppo sta facendo".

Un breve messaggio ha stimolato i giocatori che sperano che uno dei migliori team di Sony possa prepararsi per annunci specifici. Negli ultimi due anni il team ha lanciato The Last of Us 2 e Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, ma alcuni insider non hanno perso tempo e da tempo ormai parlano dei potenziali prossimi progetti dello studio.

Love showing off the teams' work! Thanks for all the incredible support! — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) May 19, 2022

Neil Druckmann ha risposto al messaggio pubblicato dal capo dei PlayStation Studios, che lo ha ringraziato per il suo enorme supporto: il rappresentante dello studio ha confermato di aver condiviso i risultati del lavoro degli sviluppatori durante l'incontro.

Ciò fa ben sperare in un reveal non molto lontano dei progetti dello studio anche ai fan che attendono con trepidazione di sapere quale altra avventura ha in serbo Naughty Dog per loro.