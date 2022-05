Videogiochi a tutto cheat: è stato creato un aimbot 'fisico' utilizzabile negli FPS che supera i pro player

Se vi siete mai trovati a giocare di fronte a qualcuno che usa un "aimbot", sapete quanto può essere frustrante la sessione di gameplay. Ma cosa succederebbe se si potesse costruire un vero e proprio robo aimbot fisico?

E' quello che si è chiesto lo YouTuber Kamal Carter, il quale ha creato un vero e proprio bot che usa il cheat più scaricato del mondo. Il "Carter-Bot" aveva come obiettivo quello di battere le abilità del professionista Valorant "Tenz". Tuttavia, uno dei bracci del robot ha usato un po' troppa foga ed uno dei motori in seguito è andato KO. "In questa battaglia tra robot e umani, gli umani alla fine hanno vinto", ha dichiarato Carter dopo l'incidente.

Per il suo Aimbot, Carter ha progettato una custodia con quattro ruote omnidirezionali che si adatta a un mouse wireless. Questa custodia riceve i comandi da un programma in grado di analizzare i dati visivi in modo tale che il cercatore fisico del bersaglio reagisca agli eventi sullo schermo in un modo simile a quello di un essere umano.

Per misurare le prestazioni del suo aimbot, Carter ha utilizzato un programma di tiro al bersaglio chiamato Aim Lab. A Carter ci sono voluti due mesi di lavoro per convincere il bot a tracciare gli obiettivi in modo rapido e senza intoppi. Lo sforzo dovrebbe valerne la pena, perché prima della sua tragica morte, il robot bersaglio ha ottenuto ben 146.902 punti in Aim Lab. Un giocatore medio, d'altra parte, ottiene solo tra i 40.000 e i 50.000 punti.

Fonte: PCGamer