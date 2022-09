Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto arriva Wiglett, 'il parente alla lontana' di Diglett

Ci avviciniamo sempre di più a Pokémon Scarlatto e Violetto e vengono condivise nuove informazioni e Pokémon che saranno disponibili per tutti gli allenatori. Game Freak ha messo molta carne al fuoco con Leggende Pokémon Arceus e con Scarlatto e Violetto il team migliorerà il fattore sandbox offrendo ai giocatori tutta la libertà del mondo, permettendo loro di affrontare un'avventura unica al proprio ritmo.

Tuttavia, al di là dei cambiamenti, delle novità giocabili e dei dettagli della regione di Paldea, quello che il grande pubblico vuole sapere sono i nuovi Pokémon che andranno a comporre il Pokédex di nona generazione. Ora possiamo dare uno sguardo su un nuovo mostriciattolo le cui fattezze ricordano un altro Pokémon conosciuto dai fan.

Wiglett è stato presentato durante una nuova conferenza di The Pokémon Company organizzata in Giappone. Il Pokémon è chiaramente una versione diversa di Diglett, uno dei più famosi Pokémon di prima generazione. Al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli sul suo habitat, tipo e altre informazioni che saranno presto trovate nel Pokédex. Quello che è chiaro è che Wiglett basa il suo aspetto sui tipici lombrichi che possiamo trovare sulla spiaggia se scaviamo un po' nella sabbia.

Vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto sarà disponibile dal 18 novembre in esclusiva per Nintendo Switch.

Fonte: Eurogamer