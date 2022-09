The Last of Us Day è oggi e Neil Druckmann stuzzica i fan: novità sulla serie TV in arrivo?

Il primo trailer della serie TV di The Last of Us potrebbe essere pubblicato molto, molto presto. The Last of Us è uno dei videogiochi più acclamati di tutti i tempi, e ha ricevuto elogi per la sua storia avvincente ed emozionante e per i personaggi complessi.

Come risultato del suo successo, Sony ha cercato per un po' di tempo di trovare un modo per adattarlo ad una serie live action. A un certo punto, Sam Raimi è stato incaricato di dirigere una versione per il grande schermo del gioco, ma alla fine è diventata una serie TV della HBO con Pedro Pascal nei panni di Joel Miller. Abbiamo avuto una prima occhiata all'adattamento della HBO circa un mese fa, ma i fan stavano aspettando un vero e proprio trailer completo.

Ebbene, sembra che ciò possa arrivare molto presto: su Twitter, il co-creatore di The Last of Us Neil Druckmann ha ricordato ai fan che il 26 settembre è il The Last of Us Day, anticipando l'arrivo di alcune notizie per i fan. Craig Mazin, co-creatore e sceneggiatore dell'adattamento HBO di The Last of Us, ha risposto a Druckmann con una gif di Ellie. I due si sono poi scambiati le gif dell'altro spettacolo di Mazin, Chernobyl, e The Last of Us.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Questo "scambio di gif" significa che vedremo oggi un trailer per la serie TV di The Last of Us? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Fonte: Push Square