The Last of Us Parte 1 incontra 'The Office'? Un ufficio sembra uscito dalla Dunder Mifflin

Sembra che i mondi di The Last of Us Parte 1 e The Office della NBC si siano scontrati nel mash-up più strano mai visto. L'ambientazione trovata nel gioco si presenta sotto forma di un ufficio abbandonato che assomiglia stranamente all'ufficio della Dunder Mifflin, società fittizia creata per lo spettacolo della NBC.

Questo tipo di crossover è stato notato dall'utente TikTok rxelei. Il giocatore deve essere un grande fan della serie poiché ha immediatamente riconosciuto il layout familiare mentre si infila nello spazio per nascondersi da alcuni nemici del gioco.

In una breve clip che ha caricato sul social, sottolinea tutte le somiglianze che rendono l'ufficio una replica digitale della società che vende carta, incluso l'ufficio di Michael Scott, l'iconica area della receptionist, la scrivania di Dwight e il divano nero nell'area lounge.

The office from the show the office has been recreated in The Last of Us Part I😂 pic.twitter.com/FjTXfjUqx5 — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) September 11, 2022

Chiaramente, qualcuno di Naughty Dog ha apprezzato il mondo di Michael, Dwight, Pam, Jim e tutti quelli della Dunder Mifflin. Almeno quanto basta per ricreare meticolosamente il layout della serie mockumentary. La cosa divertente è che The Office è terminato a maggio 2013 e l'Outbreak Day di The Last of Us non si è verificato che a settembre 2013. Quindi, forse entrambi i titoli condividono lo stesso universo? Chi lo sa.

Fonte: Eurogamer