A Plague Tale Requiem svela la sua durata indicativa e promette 'zero filler'

A Plague Tale: Requiem mira a superare il suo predecessore in molti modi. Ciò include anche il tempo di gioco dell'avventura stealth, come rivela il lead level designer Kevin Pinson in un'intervista alla rivista PLAY.

Come riportato da Pinson, il primo A Plague Tale può essere terminato in 9 o 10 ore, mentre A Plague Tale: Requiem avrà bisogno di almeno 15 ore, ma è possibile arrivare a 18 ore per vedere la fine di questo nuovo viaggio.

Tuttavia, dice che più importante della longevità è il ritmo. "Il ritmo è ciò che è importante, non ci sono riempitivi, non cerchiamo di renderlo più grande del necessario", afferma Pinson. "Il nostro editore, Focus Entertainment, ci ha incoraggiato a scegliere la durata che vogliamo per il gioco, per la storia che vogliamo raccontare. Quindi non miriamo a un numero specifico di ore. Non è qualcosa che avevamo già in mente durante lo sviluppo del nostro gioco. Siamo una piccola squadra di 70 persone e quindi dobbiamo essere davvero drastici nelle nostre scelte".

A Plague Tale Requiem arriverà su PC e console il 18 ottobre. Sempre durante l'intervista lo studio ha spiegato come sfrutterà il DualSense di PS5.

Fonte: PSU