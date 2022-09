Assassin's Creed Mirage sarà classificato 'per adulti'? Tra i contenuti gioco d'azzardo e violenza

Da quando Assassin's Creed Mirage è stato mostrato ufficialmente durante l'Ubisoft Forward di sabato, stanno continuando ad arrivare nuovi dettagli sul gioco. Innanzitutto sappiamo che il titolo avrà un costo di 50 euro e durerà dalle 15 alle 20 ore. E ora è spuntato probabilmente il rating per questo gioco, grazie allo store di Xbox.

Sebbene sul video pubblicato sabato compare la dicitura "rate pending", Assassin's Creed Mirage è stato classificato sull'Xbox Store AO, ovvero "per soli adulti" dall'ESRB perché contiene "giochi d'azzardo reali". Ciò implica che conterrà loot box di qualche tipo e lo rende anche il primo gioco sviluppato da Ubisoft a ricevere una classificazione in base all'età così alta.

Per "gioco d'azzardo reale", l'ESRB indica il gioco d'azzardo virtuale in-game su cui è possibile spendere soldi nel mondo reale. La descrizione ufficiale per l'avviso di contenuto sull'ESRB dichiara che un gioco riceve questa valutazione quando un "giocatore può scommettere denaro o valuta reale". In confronto, il gioco simulato è il luogo in cui un "giocatore può scommettere senza scommettere denaro o valuta reale".

Attualmente non c'è ancora una conferma ufficiale poiché il video del gioco mostra ancora la dicitura "rate pending", pertanto può essere tranquillamente un errore. Ne sapremo di più andando avanti nel tempo.

