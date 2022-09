Assassin's Creed Mirage in un grosso leak dal PlayStation Store che svela dettagli ufficiali (e sarà cross-gen)

Sebbene manchino ancora tre giorni all'evento Ubisoft Forward, un'altra fuga di notizie riguardo Assassin's Creed Mirage ha rovinato i piani della società.

A condividere questo leak è Tom Henderson il quale ha scoperto che attraverso il PlayStation Store sono già stati pubblicati i primi dettagli del gioco che sarà tra i protagonisti sabato dell'evento di Ubisoft. Questa descrizione contiene ovviamente qualche spoiler, pertanto non proseguite con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Secondo la pagina ufficiale del gioco vivremo la storia di Basim, un astuto ladro di strada in cerca di risposte e giustizia mentre naviga per le strade affollate della Baghdad del IX secolo. Attraverso una misteriosa e antica organizzazione conosciuta come gli Occulti, diventerà un letale Maestro Assassino e cambierà il suo destino in modi che non avrebbe mai potuto immaginare.

Come aveva riportato un precedente rumor, il gioco avrà un rinnovato sistema di parkour, mentre la città sarà "densa e vibrante" con ogni NPC che reagirà a ogni mossa che farete.

Assassin's Creed Mirage Official Description:



Read: https://t.co/8fWrhER3th — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 7, 2022

Da notare anche che il gioco sarà cross-gen e uscirà anche su PlayStation 4. Il sito menziona la presenza di una versione next-gen tramite update senza costi aggiuntivi. Leggiamo infatti "Se si possiede già la versione PS4 di questo gioco, è possibile ottenere la versione digitale PS5 senza costi aggiuntivi e non è necessario acquistare questo prodotto. I possessori di una copia del disco PS4 devono inserirla nella PS5 ogni volta che desiderano scaricare o riprodurre la versione digitale per PS5. I possessori della copia su disco per PS4 che acquistano la console PS5 Digital Edition senza lettore non potranno ottenere la versione PS5 senza costi aggiuntivi".

Ora non ci resta che attendere un video durante l'evento Ubisoft. Noi di Eurogamer seguiremo la diretta, pertanto rimanete sintonizzati con noi per sapere tutto.

Fonte: ResetEra