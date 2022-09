Assassin's Creed Mirage sarà all'Ubisoft Forward ma spunta in rete una nuova immagine

Ubisoft si sta preparando alla grande con una presentazione di nuovi giochi, tra cui Assassin's Creed Mirage. Abbiamo già appreso, tra le altre cose, i piccoli dettagli del gioco e l'editore ha persino pubblicato la grafica ufficiale, il tutto a causa di una fuga di notizie dallo store della società francese.

Ora, però, i giocatori hanno aggiunto altro materiale: nella foto in calce a questo articolo possiamo vedere il personaggio principale di Assassin's Creed Mirage. Si tratta appunto di Basim, che i giocatori hanno già incontrato in Assassin's Creed Valhalla.

Secondo le ultime indiscrezioni, Assassin's Creed Mirage dovrebbe tornare alle origini della serie per offrire ai giocatori un gameplay incentrato sullo stealth, sull'attacco furtivo e sul parkour. Ubisoft sta per gettare i giocatori in una Baghdad piena di personaggi, ma dobbiamo aspettare fino a domani per confermare questa informazione.

Come sempre noi di Eurogamer seguiremo la diretta di Ubisoft Forward, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutti gli annunci che verranno fatti.

Fonte: DSOG