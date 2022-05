Atomic Heart riprende lo sviluppo: il team di Mundfish lascia Mosca e torna al lavoro sul gioco

Mundfish ha annunciato di aver lasciato Mosca e di aver ripreso i lavori sul suo Atomic Heart.

Al momento non sappiamo quante difficoltà abbia incontrato lo studio nel lavorare al suo progetto, ma certamente la guerra tra Russia e Ucraina avrà avuto un forte impatto che potrebbe causare un possibile rinvio.

Come rivelato da Idle Sloth su Twitter, il titolo è in sviluppo dal 2017 presso un team di 120 sviluppatori che finora ha impiegato oltre 630.000 ore di lavoro.

Idle Sloth afferma anche che, al momento, non c'è alcuna data di uscita per Atomic Heart.

Mundfish released a new Atomic Heart pic



It's been in development since 2017, the team of 120 devs has put in over 630,000 hours. pic.twitter.com/lxwbYFdpGA