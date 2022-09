Cyberpunk 2077 batte un nuovo record su Steam (e supera persino Elden Ring)

Ci sono giochi che, dopo un lancio con problemi, vengono spesso dimenticati a causa di decisioni sbagliate, d'altra parte ci sono titoli che, nonostante le circostanze, ottengono il successo e il riconoscimento sperati da parte dei fan. Cyberpunk 2077 è uno di questi.

Come sapete Cyberpunk 2077 ha ottenuto recentemente la patch 1.6 che ha aggiunto alcune chicche interessanti tra cui il transmog. Ad ogni modo, la patch sembra aver ridestato l'interesse dei giocatori perché su Steam, Cyberpunk 2077 è un completo successo, diventando a distanza di due anni dal suo lancio, l'esperienza per giocatore singolo più giocata, superando anche nomi dei pesi massimi del settore come lo stesso Elden Ring.

Secondo SteamDB, ieri il numero di giocatori simultanei in Cyberpunk 2077 su Steam ha raggiunto il picco di oltre 38.000 giocatori, battendo Elden Ring a 31.000 e per lo più sormontato da titoli con un'enorme base multiplayer come Grand Theft Auto 5 e Destiny 2.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Oltre alla patch questo maggior interesse è dato inoltre dal fatto che il gioco adesso si trova a metà prezzo sulla piattaforma di Valve. In ogni caso si tratta di una buona notizia per CD Projekt RED che recentemente ha dichiarato di voler ampliare l'IP.

Fonte: Eurogamer