Cyberpunk 2077 Phantom Liberty e non solo: CDPR vuole sviluppare ulteriormente l'IP

CD Projekt ha dichiarato di essere "pienamente impegnata" nella realizzazione dell'IP di Cyberpunk 2077 dopo la notizia che sta pianificando una sola espansione per il titolo.

Lo sviluppatore CD Projekt Red ha annunciato mercoledì la prima espansione di Cyberpunk, Phantom Liberty.

In seguito il team ha dichiarato che il contenuto scaricabile, in arrivo solo su PC, PS5, Xbox Series X/S e Stadia nel 2023, è l'unica espansione prevista per Cyberpunk 2077.

Durante il report finanziario di CD Projekt di ieri, ai dirigenti è stato chiesto di fornire ulteriori dettagli sulla strategia di espansione di Cyberpunk 2077.

"Per quanto riguarda la domanda su ulteriori espansioni per Cyberpunk, abbiamo deciso di sviluppare un'unica grande espansione per Cyberpunk che sfrutterà tutte le capacità delle console di nuova generazione", ha dichiarato Michał Nowakowski, SVP of business development di CD Projekt.

"Detto questo, siamo pienamente impegnati a sviluppare ulteriormente l'IP di Cyberpunk, quindi al di là di questa particolare espansione di Cyberpunk. Abbiamo dedicato molto impegno e tempo alla costruzione di questo franchise e vogliamo assolutamente continuare a costruire su ciò che è stato fatto con nuove storie, nuove esperienze, nuovi contenuti, non solo in formato di videogioco".

"Quindi, in termini di espansioni, ci sarà solo una grande espansione, tuttavia ci saranno nuove cose in futuro".

Ad aprile CD Projekt ha dichiarato che Cyberpunk 2077 ha venduto oltre 18 milioni di copie dall'uscita del dicembre 2020.

La versione next-gen del gioco è stata lanciata nel febbraio 2022 e CD Projekt ha dichiarato di aver raggiunto "dati di vendita soddisfacenti, soprattutto per la versione console".

L'aggiornamento Edgerunners di Cyberpunk 2077, pubblicato ieri, sarà l'ultima patch importante per le versioni PS4 e Xbox One.

CD Projekt ha dichiarato di aver preso la "difficile decisione" di non sviluppare Phantom Liberty per PS4 e Xbox One "in quanto la portata dell'espansione rende tecnicamente difficile pubblicarla per le console di generazione precedente senza compromettere l'esperienza dei giocatori".

Oltre ai giochi, CD Projekt Red lavora dal 2018 come produttore della serie anime Cyberpunk Edgerunners. Lo show di Netflix, animato da Studio Trigger, verrà presentato in anteprima il 13 settembre.

